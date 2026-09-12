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١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١١:١٧ ص

اللواء محبي: انتصارات "أنصار الله" هي ثمرة سنوات من الصمود في أصعب ساحات المعارك

اللواء محبي: انتصارات "أنصار الله" هي ثمرة سنوات من الصمود في أصعب ساحات المعارك

اعتبر المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي ان انتصارات أنصار الله على الساحل الغربي نصراً إلهياً، وثمرة سنوات من الصمود في أصعب ساحات المعارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اللواء حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الاسلامي، عبر حسابه على الانترنت: "تُمثّل انتصارات أنصار الله على الساحل الغربي نصراً إلهياً، وهي ثمرة سنوات من الصمود في أصعب ساحات المعارك".

/انتهى/

رمز الخبر 1973757
جواد ماستری فراهانی

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