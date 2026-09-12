اللواء محبي: انتصارات "أنصار الله" هي ثمرة سنوات من الصمود في أصعب ساحات المعارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اللواء حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الاسلامي، عبر حسابه على الانترنت: "تُمثّل انتصارات أنصار الله على الساحل الغربي نصراً إلهياً، وهي ثمرة سنوات من الصمود في أصعب ساحات المعارك".
/انتهى/
اعتبر المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي ان انتصارات أنصار الله على الساحل الغربي نصراً إلهياً، وثمرة سنوات من الصمود في أصعب ساحات المعارك.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اللواء حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الاسلامي، عبر حسابه على الانترنت: "تُمثّل انتصارات أنصار الله على الساحل الغربي نصراً إلهياً، وهي ثمرة سنوات من الصمود في أصعب ساحات المعارك".
/انتهى/
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