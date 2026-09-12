اللواء محبي: انتصارات "أنصار الله" هي ثمرة سنوات من الصمود في أصعب ساحات المعارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اللواء حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الاسلامي، عبر حسابه على الانترنت: "تُمثّل انتصارات أنصار الله على الساحل الغربي نصراً إلهياً، وهي ثمرة سنوات من الصمود في أصعب ساحات المعارك".

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