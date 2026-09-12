طائب: أمريكا تسعى لإثارة الانقسام بين التيارات داخل إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال حجة الإسلام حسين طائب، رئيس منظمة تعبئة المستضعفين، خلال اجتماع مع قادة التعبئة في طهران، إن الشعب الإيراني أثبت إيمانه وعمله خلال الحرب الأخيرة، وأسهم حضوره في الميدان في تعزيز الصمود الداخلي.

مواجهة القضايا الثقافية بالحفاظ على الوحدة

وشدد طائب على ضرورة الاهتمام بالمجالين الثقافي والاجتماعي، قائلاً إن الحفاظ على الوحدة والتماسك الداخلي يتطلب التعامل مع قضايا مثل الحجاب وغيرها من القضايا الثقافية بما لا يسمح بتحويلها إلى عامل لزعزعة الانسجام الداخلي.

التفاوض مع العدو من موقع القوة

وأضاف أنه لا ينبغي التفاوض مع العدو بدافع الضعف والخوف، لكن في حال طلب العدو الاستسلام أو التفاوض، فيجب الدخول في الحوار من موقع القوة وبهدف انتزاع الحقوق.

وأكد طائب ضرورة إتاحة المجال أمام جميع أبناء الشعب بمختلف توجهاتهم للمشاركة في التعبئة، مشيراً إلى أن مواجهة التهديد الناعم من مهام التعبئة، التي ينبغي أن تكون مطالبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مناورة شعبية بمشاركة 313 ألف شخص في طهران

وأشار إلى المناورة الشعبية الكبرى بمشاركة 313 ألف شخص في طهران والمقرر تنظيمها في 27 سبتمبر/أيلول، معتبراً أن المناورات الشعبية الواسعة في إيران وطهران تعكس صمود الشعب واقتداره في مواجهة تهديدات العدو، وستسهم في تعزيز أمن المواطنين وقدرتهم على الصمود.

وقال طائب بشأن إسرائيل: «الإسرائيليون ينتظرون انهيارهم في الذكرى الثمانين لتأسيس هذا الكيان، وإن شاء الله سيزول قبل الموعد الذي حدده القائد الشهيد للثورة».