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٢٧ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣

وفقاً لصور الاقمار الصناعية:

مساحة بحيرة "أرومية" تزداد بنسبة 40 في المئة

مساحة بحيرة "أرومية" تزداد بنسبة 40 في المئة

اعلن وزير الاتصالات الايراني عن ازدياد مساحة بحيرة "ارومية" شمال غربي ايران بنسبة 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي وفقا لصور الاقمار الصناعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الاتصالات الايراني محمد آذري جهرمي أعلن في تغريدة له على موقع التويتر وبإدراج هاشتاغ "خبر سار" باللغة الفارسية، أعلن: وفقا لتقرير منظمة الفضاء الايرانية واستنادا الى الصور التي التقطها الاقمار الصناعية، فإن مساحة بحيرة "أرومية" الواقعة بين محافظتي آذربيجان الغربية والشرقية شمال غربي ايران، إزدادت خلال الاسبوع الماضي ومقارنة بذات الفترة في العام الماضى بنسبة 40 في المئة./انتهى/

رمز الخبر 1893375

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