آخر الاحصائيات حول عدد الوفيات جراء السيول الاخيرة في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الطب العدلي الايراني "احمد شجاعي" اعلن فيما يتعلق بعدد ضحايا السيول الجارفة في الايام الاخيرة بايران، أن في محافظة "مازندران" قد توفي 5 اشخاص وفي خراسان الشمالية توفي شخصان وفي كل من مدن "مشهد" و"ملاير" و"همدان" و"سربل ذهاب" توفي شخص واحد جراء الفيضانات.

وأضاف: في محافظة "كلستان" قد توفي 7 اشخاص، خمسة منهم وقعوا اثر إنقلاب قارب، في كل من مدن "كهكيلویه وبوير احمد" وفی "لرستان" توفي شخصان وفي مدينة "شيراز" وقع 19 شخصا اثر الفيضانات، كما أن عدد الوفیات في كل من "خوزستان" وسمنان" أثر الفيضانات كان شخصا واحدا.

وقال شجاعي إجمالا وصل عدد ضحايا السيول الى 42 شخصا وتم تحديد هوية هؤلاء المتوفين.

هذاواعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "سعيد نمكي" في تصريح له أمس الجمعة خلال اجتماع لجنة ادارة الازمة في محافظة "لرستان" المنعقد في مركز المحافظة مدينة "خرم اباد" بان عدد ضحايا السيول والامطار الغزيرة غير المسبوقة بايران قد بلغ 45 شخصا ، من ضمنهم 19 في شيراز واصابة اكثر من 100 اخرين، فضلا عن الحاق اضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع./انتهى/