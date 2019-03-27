حالة التأهب في الموانئ الايرانية لمواجهة السيول المحتملة

واشار محمد راستاد، في بيان اصدره الى دخول موجة امطار جديدة وترقب السيول المحتملة في عدد من محافظات البلاد.

واكد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية انه في ضوء الظروف الجوية الحالية والمحتملة وبناء على توجيهات الرئيس روحاني في هذا الخصوص، فإنه ينبغي على جميع المدراء بمن فيهم المدراء العامون في المحافظات ومدراء الموانئ الايرانية، التواجد في اماكن عملهم حتى اشعار آخر وعلى مدار الساعة.