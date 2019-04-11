إسبانیا تتضامن وتعزي ايران بضحايا السيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزارة الخارجية الاسبانية أعربت في بيان لها عن تضامنها وتعازيها لايران اثر سقوط ضحايا والتبعات المدمرة لموجة السيول التي اجتاحت البلاد مؤخرا.

وجاء في البيان إن اسبانيا تتلقى بأسف انباء التداعيات المدمرة للسيول في ضواحي مدينة اهواز (جنوب غرب) ونزوح الاهالي وتدمير البنى التحتية بسبب هطول الامطار الغزيرة في الاسابيع الماضية التي طالب المحافظات الشمال الشرقية في ايران.

وأوضح بيان الخارجية أن الحكومة الاسبانية في هذه الاوقات العصيبة، تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمسؤولين الايرانيين.

يذكر أن ايران تشهد موجة سيول منذ مارس/آذار الفائت بسبب الامطار الغزيرة التي تشهدها محافظات خوزستان وكلستان وفارس ولورستان.

وبحسب أحدث الاحصائيات الرسمية فقد أودت السيول بحياة 77 ايرانيا على الاقل وجرح 1076 آخرين فضلا عن وقوع خسائر جسيمة في البنى التحتية. /انتهى/.