مسؤول ايراني يؤكد خلو المناطق المنكوبة بالسيول من أي حالات وبائية

وقال الدكتور فاضل ان الفرق الصحية قامت باجراء فحوص مجانية لقرابة 6 آلاف شخص من المنكوبين بالسيول، وقال: لحسن الحظ، ومن خلال التدابير المتخذة، لم يتم تسجيل أي حالات من الأمراض المعدية او غير المعدية أو وباء الكوليرا لحد الآن.

واعرب رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة كلستان، عن شكره للدور الذي اضطلع به الحرس الثوري والجيش الايراني في تقديم المساعدات، وانشاء المستشفيات الميدانية، نافياً أي نقص في الأدوية والكوادر المتخصصة.

ولفت الى انه تم تنفيذ 106 مهمة لخدمة الطوارئ و 13 مهمة للاسعاف الجوي لحد الآن، والتي كان لها دور خاص في إنقاذ حياة الأمهات الحوامل المعرضات للخطر.

واضاف الدكتور فاضل: ان 16 فريقا صيدلانيا يتولى مهمة توزيع الادوية في المناطق المنكوبة بالسيول.

وتابع رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة كلستان: تم توزيع الكوادر الصحية المتخصصة في المناطق المنكوبة بالسيول، وهذه الكوادر تضم الأطباء المتخصصين والعاملين في مجال الرعاية الصحية./انتهى/