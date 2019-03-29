بيان قمة ملكي الاردن والمغرب يتناول القضية الفلسطينية والجولان

واشار البيان إلى "رفض جميع الخطوات الأحادية لكيان الإحتلال الإسرائيلي​ بصفته محتلا وتغيير الوضع بالقدس الشرقية​".

وأوضح أن "الملك المغربي محمد السادس شدد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية على القدس ودورها بحماية المقدسات العربية و​المسيحية​، وعلى دور أوقاف القدس والمجلس الأقصى باعتبارهما السلطة الحصرية لتنظيمه وحمايته"، لافتاً إلى أن "الدفاع عن القدس والحفاظ عليها أولوية للمغرب والأردن".

كما اكد البيان "ضرورة وجود دور عربي لحل ​الأزمة السورية​ بشكل يحفظ وحدة ترابها ويعيد لها دورها في المجتمع ويضمن عودة ​اللاجئين​، مشيرا إلى أن ​الجولان​ أرض سورية محتلة وقرار ضم الجولان إلى ​اسرائيل​ قرار غير شرعي".

وأشار البيان إلى "رفض جميع الخطوات الأحادية لإسرائيل وتغيير الوضع بالقدس الشرقية، ووقوف الاْردن والمغرب إلى جانب ​العراق​ في عملية إعادة الإعمار والاستقرار"./انتهى/