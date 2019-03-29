بيان قمة ملكي الاردن والمغرب يتناول القضية الفلسطينية والجولان

واشار البيان إلى "رفض جميع الخطوات الأحادية لكيان الإحتلال الإسرائيلي بصفته محتلا وتغيير الوضع بالقدس الشرقية".
وأوضح أن "الملك المغربي محمد السادس شدد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية على القدس ودورها بحماية المقدسات العربية والمسيحية، وعلى دور أوقاف القدس والمجلس الأقصى باعتبارهما السلطة الحصرية لتنظيمه وحمايته"، لافتاً إلى أن "الدفاع عن القدس والحفاظ عليها أولوية للمغرب والأردن".
كما اكد البيان "ضرورة وجود دور عربي لحل الأزمة السورية بشكل يحفظ وحدة ترابها ويعيد لها دورها في المجتمع ويضمن عودة اللاجئين، مشيرا إلى أن الجولان أرض سورية محتلة وقرار ضم الجولان إلى اسرائيل قرار غير شرعي".
وأشار البيان إلى "رفض جميع الخطوات الأحادية لإسرائيل وتغيير الوضع بالقدس الشرقية، ووقوف الاْردن والمغرب إلى جانب العراق في عملية إعادة الإعمار والاستقرار"./انتهى/
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