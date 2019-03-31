طهران تؤكد ضرورة تحرك عالمي لمواجهة الجرائم السايبرية

وخلال الاجتماع الخامس لفريق خبراء الدراسات الشاملة للجرائم السايبرية الذي عقد بفيينا من قبل مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع لمنظمة الامم المتحدة، استعرض غريب آبادي المنجزات والاجراءات التي حققتها ايران في مجال التصدي للجرائم السايبرية.

وقال، ان الشرطة السايبرية في ايران تاسست لمواجهة الجرائم السايبرية وانجاز الدراسات وملاحقة المجرمين السايبريين وصون قيم المجتمع والحريات القانونية وارست علي المستوي الدولي تعاونا وثيقا مع الاينتربول واليوروبول واوجدت اتصالات مباشرة مع 134 دولة في العالم في مجال الجرائم السايبرية.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت باجراءات مؤثرة في مجال القبول بالوثائق الالكترونية ولائحة الاتهام للجرائم الكومبيوترية.

واكد غريب ابادي اهمية دور وسائل الاعلام الاجتماعية في جمع الوثائق الالكترونية في ملاحقة المجرمين السايبريين./انتهى/