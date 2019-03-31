روحاني يؤكد على دور السياسة الخارجية في تعزيز ازدهار الانتاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس حسن روحاني وفي اجتماع منفصل مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس السبت، استعرض أداء وزارة الخارجية خلال العام الايراني المنصرم وخططها القادمة للعام المقبل.

وفي معرض رده على سؤال عن تفاصيل هذا الاجتماع صرح وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان خلال هذا الاجتماع تم تقديم تقرير عن اداء وزارة الخارجية الى جانب مراجعة خططها القادمة للعام الايراني المقبل حيث أكد رئيس الجمهورية على دور السياسة الخارجية في تعزيز ازدهار الإنتاج ، والحد من تأثيرات العقوبات ، وتقوية العلاقات الخاصة مع الجيران والشركاء الرئيسيين ودعم مسار السلام والاستقرار في المنطقة./انتهى/