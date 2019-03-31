وفاة شخص وانقطاع طرق بسبب سيول لرستان (غرب ايران)

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان هطول الامطار الغزير كما كان متوقعاً تسبب في تدفق السيول وتأزم الاوضاع في بعض مدن محافظة لرستان (غرب ايران) كما خلفت اضرار مادية كبيرة فضلا عن انقاط العديد من الطرق القروية واخلاء بعض القرى والمدن في المحافظة.

ووفقا لمراسل وكالة مهر للأنباء أودت السيول في محافظة لرستان بحياة شخص كما ان عملية اخلاء المدن والقرى المعرضة للسيول مستمرة.

وفي هذا السياق صرح المدير العام لمؤسسة السكن في لرستان مسعود رضائي خلال اجتماع مجلس ادارة الازمات في المحافظة انه في القرى تعرضت 2885 مبنى للاضرار حيث 1720 منه يتطلب اعادة البناء من جديد و1165 مبنى آخر يحتاج الى الاصلاح ووفقاً لقرار الحكومة يجب توفير 135 مليار ريال (الايراني) تعويضاً لهذه الاضرار./انتهى/