اللواء موسوي يتفقد المناطق المحاصرة بالفيضانات في محافظة خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي توجه صباح اليوم الاربعاء الى مدينة خوزستان جنوبي ايران، للإشراف على عمليات الاغاثة من قبل وحدات الجيش وتسريع الاجراءات لحل ازمة الفيضانات.

وأثناء حضوره في محافظة خوزستان تفقد موسوي مقرات تواجد فرق الاغاثة والانقاذ التابعة للجيش حيث تأدي المهام المخولة بها، كما أطلع على البرامج والمخططات ونمط تنفيذ عمليات الاغاثة واستمرارها عن كثب.

ووفقا لوكالة مهر، فإن القائد العام للجيش الايراني سبق وتفقد الاماكن المنكوبة في محافظة كلستان شمالي ايران، لمراقبة عمليات الاغاثة والانقاذ في هذه المدينة.