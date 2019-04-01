قاسمي يهنئ تركيا بنجاح الانتخابات البلدية

وأفادت وكالة مهر لأنباء أن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، هنأ القيادة والشعب التركي والأحزاب السياسية في هذا البلد بنجاح الإنتخابات البلدية التركية؛ مؤكدا ان سيادة الشعوب والديمقراطية في دول المنطقة، هي العامل الرئيس لضمان الإستقلال والأمن والإستقرار فيها.

وأضاف قاسمي، ان الجمهورية الإسلامية تعتبر الإجراء السلمي لهذه الإنتخابات والمشاركة الواسعة للمواطنين الأتراك فيها تجسد رمزا آخر لسيادة الشعب والديمقراطية في دولة تركيا الصديقة والشقيقة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن تمنيات الجمهورية الإسلامية لتركيا شعبا وحكومة، في تحقيق مزيد من الرخاء والسعادة والتنمية في ضوء نتائج هذه الإنتخابات./انتهى/.