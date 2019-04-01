https://ar.mehrnews.com/news/1893505/ ١ أبريل ٢٠١٩ - ٢٠:٤٦ رمز الخبر 1893505 إيران إيران ١ أبريل ٢٠١٩ - ٢٠:٤٦ شريط مصور الفيضانات تجتاح طهران / فيديو وصلت موجة الفيضانات الجارفة التي إجتاحت ايران منذ أكثر من عشرة ايام الى طهران. تحميل 4 MB رمز الخبر 1893505 سمات السيول في ايران الفيضانات في ايران طهران مطالب مرتبط مهرجان "يل تير تندر" الوطني الخامس في جنوب غرب ايران وفاة المدرب واللاعب السابق في نادي "استقلال" منصور بور حيدري بزشكيان: يدعو الى تعاون الدول من أجل إعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة
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