  1. إيران
١ أبريل ٢٠١٩ - ٢٠:٤٦

شريط مصور

الفيضانات تجتاح طهران / فيديو

الفيضانات تجتاح طهران / فيديو

وصلت موجة الفيضانات الجارفة التي إجتاحت ايران منذ أكثر من عشرة ايام الى طهران.

تحميل 4 MB

    

رمز الخبر 1893505

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 15 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي