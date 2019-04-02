إنهيار بناية تاريخية إثر هطول الامطار الغزيرة بمدينة "ملاير"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بناء "جلدية ميرفتاح" (يخجال ميرفتاح) التاريخي في مدينة "ملاير" غربي ايران قد تهدم نتيجة للأمطار الغزيرة والمستمرة في هذه المدينة.

وانشئ هذا البناء ذات القبة في حقبة القاجاريين على يد شخص بإسم ميرفتاح.

وترتفع هذه البناية التاريخية من الارضية حتى اعلى القبة 12 مترا ومن الأرضية حتى خزان الثلج 4 امتار ويحتوي على مدخلان احداهما يشمل ممر لتصريف الثلوج والاخر يشتمل على مدرج يؤدي الى مخزن الثلج لتردد الاشخاص.

تعتبر هذه البناية من المنشآت الاثرية والمعالم الوطنية لايران في مدينة ملاير، حيث تم اعادة تأهيلها في العام الماضي وكانت تفتح ابوابها امام السياح وهواة الاثار التاريخية./انتهى/.