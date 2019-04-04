القوات اليمنية تهاجم مواقع الجيش السعودي في عسير وجيزان

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" وقوع خسائر في صفوف مرتزقة الجيش السعودي إثر عملية هجومية على مواقعهم في مجازة بجبهة عسير.

وأضاف المصدر أن المجاهدين شنوا عملية هجومية مماثلة على مواقع للمرتزقة في منطقة المزرق قبالة جيزان خلفت قتلى في صفوفهم وإحراق طقم عسكري لهم.

وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت، أمس الأربعاء، صاروخين نوع زلزال1 على تجمعات المرتزقة شرق جبل النار بجبهة جيزان، فيما شن المجاهدون هجوما على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في الملاحيط بذات الجبهة، كما كسروا زحفا بذات الجبهة ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وخسائر في عتاد المرتزقة.