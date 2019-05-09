المقاومة اليمنية تقصف تجمعات المرتزقة بجيزان ونجران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخين نوع زلزال1 على تجمعات المرتزقة قبالة جبل قيس بقطاع جيزان.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في معسكر طيبة الاسم قبالة نجران.



واكد المصدر أن الصواريخ أصابت اهدافها بدقة وكبدت العدو خسائر في الأرواح والعتاد. /انتهى/.