صواريخ يمنية تستهدف تجمعات لقوى العدوان في جبهات الحدود

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" عن إطلاق القوة الصاروخية صاروخين نوع زلزال1 على تجمعات المرتزقة في مجازة الغربية بقطاع عسير، فيما أطلقت صاروخين آخرين على تجمعات مرتزقة العدوان في معسكر طيبة الاسم بقطاع نجران، وأطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل النار قبالة جيزان.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان بالإضافة إلى خسائر في العتاد.

وفي وقت سابق من يوم امس نفذ الجيش واللجان عمليات نوعية في الجبهات الحدودية ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة.

المصدر: المسيرة نت