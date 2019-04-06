اوامر عاجلة باخلاء العديد من المدن والقرى في خوزستان تحسباً لخطر السيول

واشار قائم مقام مدينة دشت آزادكان في تصريح الى زيادة حجم المياه الجارية في نهر كرخة ما جعل محافظ خوزستان أن يصدر الاوامر باخلاء جميع مناطق قضاء دشت آزادكان التي تشمل 4 مدن وهي سوسنكرد وبستان وابوحميظة وكوت سيد نعيم والقرى التابعة لها بالاضافة الى مدينة رفيع في قضاء هويزة.

وفي السياق نفسه قد اصدرت ادارة الازمة في مدينة حميدية الاوامر باخلاء المدينة فجر اليوم السبت بعد دخول مياه السيول الى مناطق من المدينة.

وكانت الاوامر قد صدرت يوم الخميس باخلاء مدينة غورية في ناحية شعيبية التابعة لقضاء شوشتر بعد دخول مياه الفيضانات من نهر دز اليه.

كما صدرت الاوامر مساء الجمعة باخلاء القسم الغربي من مدينة الهائي والمنازل الساحلية لمدينة الوان في ناحية شاوور بقضاء شوش.

واعلن قائم مقام مدينة شادكان مساء الجمعة انه وبسبب دخول مياه نهر كارون الى مدينة دارخوين فقد صدرت الاوامر باخلاء المدينة والقرى الواقعة على ضفاف نهر كارون.

وكان قائم مقام مدينة شوش قد اصدر امرا فوريا باخلاء مدينة "فتح المبين" والعشرات من القرى الواقعة في حوض نهري كرخة ودز./انتهى/