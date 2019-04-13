نعيم قاسم: المخطط الأمريكي هزم في سوريا والعراق ولبنان

وأشار الشيخ نعيم قاسم في كلمة له اليوم، في مدينة بعلبك اللبنانية، إلى أن المقاومة ستبقى بالمرصاد للمخططات الأمريكية، موضحا أن واشنطن لن تستطيع الوصول إلى أهدافها في العدوان والحصار وفرض القرارات على الدول العربية والمقاومة، ما دام هناك من يتصدى لها ويواجهها.

وأضاف الشيخ قاسم:إن المقاومة مستمرة وتنطلق من أسس ثابتة وأصيلة ولن تستطيع العقوبات الأمريكية أن تحرفنا عن مسارنا.

وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، قائلا:إن واشنطن تحاول تكريس هيمنة كيان الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين وأهل المنطقة جميعا"./انتهى/