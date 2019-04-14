حوامات الجيش الايراني تشارك في عملية اغاثة منكوبي السيول

واشار قائد قوات الجو- بحرية التابعة لبحرية الجيش الايراني النقيب البحري الطيار منصور روح الأميني في حديث لوكالة مهر للأنباء الى آخر مستجدات المحافظات المنكوبة بالسيول ومسار عمليات الاغاثة للمتضررين قائلا: تم تكليف القوات الجوية-البحرية للتوجه الى المناطق المحاصرة بالسيول منذ الايام الاولى من تدفق الفيضانات حيث تواجدت في هذه المناطق ونفذت 180 طلعة جوية بمروحيتين.

وأضاف أن مدينتي "كميشان" و"آق قلا " كانتا محاصرتين بالسيول بشكل كامل حيث لم يكن هناك أي اتصال إلا عن طريق الجو ، لذلك قامت مروحيات القوات الجوية-البحرية ، إلى جانب الاجهزة الاخرى بنقل الفرق الطبية والإمدادات التي يحتاجها المواطنون ، وهذه المهمة استمرت 13 يوماً ، حتى أعلنت السلطات فتح الممرات والطرق البرية المؤدية الى المناطق المتاثرة بالسيول.

ولفت روح الاميني الى ان قوات الجو-البحرية وفور الانتهاء من مهمتها بشمالي ايران توجهت الى محافظة خوزستان لنجدة واغاثة المتاثرين بالسيول بجنوب غرب البلاد.

وفي اشارة الى تواجده بمحافظة خوزستان حاليا للاشراف على عمليات اغاثة منكوبي السيول من قبل القوات الجوية-البحرية قال: تم ارسال 6 مروحيات تابعة للجيش لاغاثة المواطنين المحاصرين بالسيول منوهاً باستعداد الجيش وقوات الجو-البحرية لزيادة عدد القوات والمعدات ان لزم الأمر./انتهى/