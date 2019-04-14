جهانغيري: سنوظف جميع الإمكانيات للحؤول دون أضرار تنجم عن الفيضانات

وـأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول للرئيس الايراني اطلع خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع محافظي هرمزكان وسيستان وبلوجستان وكرمان وخراسان الروضية وخراسان الجنوبية، على احدث الاوضاع في هذه المحافظات بشان الامطار والاجراءات الوقائية لمواجهة السيول فيها.

ودعا جهانغيري المحافظين لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع الاخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات وتوظيف الطاقات والامكانيات للحيلولة دون وقوع خسائر بشرية او مادية والابقاء على حالة الاستنفار لجميع اجهزة الاغاثة والانقاذ طالما اقتضت الحاجة ذلك.

من جانبهم قدم المحافظون للنائب الاول لرئيس الجمهورية تقارير عن احدث الاجراءات المتخذة في محافظاتهم والاستعداد الشامل لمواجهة السيول./انتهى/