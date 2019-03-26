اللواء جعفري: أولويتنا في عمليات الاغاثة هي تصريف المياه

ٍوقال اللواء جعفري في تصريح للصحفيين انه تم ارسال كافةالامكانيات لاغاثة المناطق المنكوبة بالسيول وان الاولوية الرئيسية هي لتصريف المياه.

واضاف انه كان من اللازم ان يجري كري الانهار فيما سبق ولكن للاسف لم يحصل ذلك والان ينبغي توفير الارضية لتصريف المياه.

واوضح اللواء جعفري انه ونظرا الى المساحة الواسعة التي اجتاحتها السيول فانه يبدو ان عملية تصريف المياه بشكل كامل لن تنجز خلال الايام القادمه ولكننا نسعى الى انجاز ذلك في اسرع وقت ممكن .

وقال اللواء جعفري انه ينبغي القيام باعمال كثيره من اجل تصريف المياه على وجه السرعة واصاف ان عملية اغاثة واسكان المنكوبين متواصلة ولكن بطء تصريف المياه يعود الى عدم كري الانهار .

وتفقد القائد العام لحرس الثورة المناطق المنكوبة بالسيول في مدينة كميشان وتحدث الى المنكوبين بالسيول من اهالي هذه المدينة./انتهى/