الغارديان:تحقيق مولر أظهر أن من يلجأون إلى أساليب قذرة مثل ترامب يفوزون دائما

وأشارت إلى ان "من وضعوا أملا كبيرا في المحقق روبرت مولر ليكون منقذ ​الولايات المتحدة​ و​العالم​ من ترامب أصيبوا بخيبة كبيرة. فالتقرير الذي نشره مولر الخميس لم يقدم الأدلة الدامغة التي كان يبحث عنها أعداء ترامب. ولكنه بالمقابل وضع مسدسا في يد الشعب الأميركي وناخبيه، ومعه رسالة كتب عليها: "الأمر بين أيديكم الآن".

واعتبرت ان "تقرير مولر كشف بشاعة حكم ترامب، ويتوقع أنه سينتهك القوانين مرة أخرى، لأن هذا هو سلوك المستبدين الشعبويين، على حد تعبيره. فهم ينتهكون كل القوانين، مطمئنين أن خصومهم يلتزمون بالقانون، وبالتالي سيكونون في موقف ضعف. إنه الامتياز الذي يتمتع به الشرير دائما عندما يلجأ إلى الأساليب القذرة وهو يعرف أنك ستلتزم بالأسلوب النظيف". وأضافت "مع ذلك لم ينهزم. فقد سلم المسدس للكونغرس مزودا بالذخيرة"./انتهى/