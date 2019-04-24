اللواء جعفري: على الحرس ان يهيئ الظروف ليمارس الشعب دور خلاق في الحرب الناعمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن القائد العام السابق لحرس الثورة الاسلامية، قائد مقر بقية الله (عج)، شارك صباح اليوم في مراسم توديع القائد العام السابق وتقديم القائد العام الجديد لحرس الثورة الاسلامية، مصرحاً إن رمز نجاح الحرس الثوري يتمثل في بذل الجهود لفهم اوامر قائد الثورة وتنفيذها بشكل صحيح.

ولفت جعفري الى ان حرس الثورة الاسلامية امتاز برفع مستوى قدراته بشكل شامل بتوجيه وارشاد من قائد الثورة الاسلامية، منوها الى ان الجانب المعنوي يكل المحور الرئيسي لقوة الحرس، وبين انه تم بذل جهود جبارة لتعزيز البنية الداخلية للحرس حول محور المعنويات والتقوى والبصيرة.

وأكد جعفري انه من اجل ان تحقق الثورة اهدافها، فهي بحاجة الى ارشادات القيادة، وعلينا ان نبذل الجهود لفهم اوامره وارشاداته بشكل صحيح ثم نبادر الى تنفيذها.

وأردف اللواء جعفري ان الشعب هو محورنا الرئيسي لصيانة الثورة، فهو يؤدي دورا مصيريا في احتواء الازمات، وعلى الحرس الثوري ومن اجل صيانة الثورة، ان يهيئ الظروف ليؤدي الشعب دوره في الحرب الناعمة. /انتهى/.