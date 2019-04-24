هنية يعرب عن تعاطفه مع الشعب الايراني في كارثة السيول

واعرب هنية في هذه البرقية عن شعوره بالأسف الشديد للأحداث المؤلمة والكارثية التي اصابت الشعب الايراني العزيز خلال الأسابيع والأيام الماضية، جراء السيول المفاجئة التي وقعت في عدة محافظات ايرانية وادت الى وفاة عشرات المواطنين وتدمير آلاف المنازل.

وابتهل الى الباري تعالى ان يتغمد الضحايا بالرحمة والمغفرة، وان يلهم ذويهم الصبر الجميل والسلوان، وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وعبر هنية، عن مواساة وتعاطف وتضامن حركة حماس والشعب الفلسطيني مع الشعب الايراني في هذا المصاب الاليم.

وسأل الله عز وجل أن يحمي الجمهورية الاسلامية الايرانية من جميع الآفات والبلايا، وان تنعم بالامن والاستقرار.