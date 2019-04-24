  1. الرياضة
٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٢٠:٢٢

هنية يعرب عن تعاطفه مع الشعب الايراني في كارثة السيول

هنية يعرب عن تعاطفه مع الشعب الايراني في كارثة السيول

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، اسماعيل هنية، برقية مواساة الى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، اعرب فيها عن تعازيه وتعاطفه وتضامنه مع الشعب الايراني في كارثة السيول الاخيرة.

واعرب هنية في هذه البرقية عن شعوره بالأسف الشديد للأحداث المؤلمة والكارثية التي اصابت الشعب الايراني العزيز خلال الأسابيع والأيام الماضية، جراء السيول المفاجئة التي وقعت في عدة محافظات ايرانية وادت الى وفاة عشرات المواطنين وتدمير آلاف المنازل.

وابتهل الى الباري تعالى ان يتغمد الضحايا بالرحمة والمغفرة، وان يلهم ذويهم الصبر الجميل والسلوان، وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وعبر هنية، عن مواساة وتعاطف وتضامن حركة حماس والشعب الفلسطيني مع الشعب الايراني في هذا المصاب الاليم.

وسأل الله عز وجل أن يحمي الجمهورية الاسلامية الايرانية  من جميع الآفات والبلايا، وان تنعم بالامن والاستقرار.

رمز الخبر 1894064

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