حماس تستنكر "عقوبات" واشنطن الجديدة ضد إيران

وعدّت حماس في بيان لها، مساء الأربعاء، ذلك تصعيداً خطيراً يستهدف الشعب الإيراني الشقيق في تنميته واقتصاده، ويهدّد استقرار وأمن المنطقة والعالم.

وشددت على أن استمرار إدارة ترامب في فرض هذه "العقوبات" الجائرة مصيره الفشل، ولن تفلح في تحقيق أهدافها، ولن يقود المنطقة إلا إلى مزيد من إذكاء الصراعات والأزمات.

وأضافت أن ذلك لا يخدم سوى أجندات ومصالح العدو الصهيوني وحلفائه، الذين يتربّصون بمقدرات الأمَّة وخيراتها، ويشكّلون خطراً حقيقياً على فلسطين وقضيتها العادلة، وكلّ من يدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأعلن ترمب الاثنين إنهاء إعفاءات ممنوحة لكل من تركيا وإيطاليا واليونان والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من الحظر لاستيرادها النفط من إيران بحلول الثاني من مايو/أيار المقبل، مضيفا أنه يسعى إلى أن "تصبح صادرات النفط الإيراني صفرا".

كما أعلنت إدارة ترمب أن السعودية والإمارات وعدتا بتعويض النقص في عرض النفط، وهو ما أكدته الرياض على الفور.

المصدر: المرکز الفلسطیني للاعلام