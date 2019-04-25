ظريف يجتمع بنظيره الفنزويلي في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ظريف أشار إلى موقف ايران المبدئي من الأزمة في فنزويلا المتمثل بضرورة عدم التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية من قبل الدول الأجنبية كما شدد على أهمية احترام الحقوق الدولية للدول.

بدوره أشاد وزير الخارجية الفنزويلي بموقف ايران والمساعدات التي تقدمها طهران لكاراكاس كما دعا إلى مزيد من المحادثات بين البلدين واستمرار فعالية الدبلوماسية بين ايران وفنزويلا لمواجهة الهجمات غير المنصفة التي تشنها عدد من الدول بقيادة أمريكا ضد نفزويلا.

وعلى صعيد آخر وفي تصریح ادلى به للصحفیین في ختام اجتماعه بالامین العام لمنظمة الامم المتحدة فی نیویورك الاربعاء، قال ظریف اننا نبیع نفطنا وسنواصل ذلك. سنصمد وسیثبت شعبنا لامیركا بانها لا یمكنها الوصول لاتفاق مع ایران عبر الضغط.

وتابع وزیر الخارجیة الایراني، أن المهم لاعضاء المجتمع الدولي ان یقرروا هل یقبلون بان یقول احد الاعضاء الدائمین بمجلس الامن الدولي لهم بانه علیهم خرق قرار لمجلس الامن والا فانه سیعاقبهم على التزامهم بالقانون./انتهى/



