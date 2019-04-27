  1. السياسة
٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤

ظریف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"

ظريف: سياسة الضغوط على ايران التي ينتهجها ترامب محكومة بالفشل

ظريف: سياسة الضغوط على ايران التي ينتهجها ترامب محكومة بالفشل

اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى محاولات فريق "ب" لتغيير النظام في ايران وقال ان مخطط الرئيس الامريكي بممارسة المزيد من الضغوط على ايران سياسة محكومة بالفشل .

وقد اجرى الوزير ظريف مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بثت مقتطفات منها مساء الجمعة ومن المقرر ان تبث كاملة يوم الاحد ، حيث قال ان مستشار الامن القومي في البيت والابيض والكيان الصهيوني والسعودية والامارات تسعى الى تغيير النظام في ايران .

صرح بذلك الوزير ظريف ردا على سؤال محاوره وقال : هذا اقل ما يريدون القيام به .

وتابع قائلا : الجميع اظهروا بانهم يميلون الى توريط امريكا في حرب عسكرية مع ايران ، أنا لا اتوقع بان ترامب يريد مثل هذا الامر .

واشار طريف الى الشعارات التي رفعها الرئيس ترامب اثناء حملاته الانتخابية فيما يخص معارضته للحرب واضاف : انا اعتقد بان ترامب وخلال حملاته الانتخابية نجح عبر شعاراته المناهضة للحرب وعدم اقحام امريكا في حرب اخرى ، ولكنني في نفس الوقت اعتقد بان سياسة ممارسة المزيد من الضغوط على ايران بهدف اركاعها هي ايضا سياسة محكومة بالفشل

المصدر: العالم

رمز الخبر 1894102

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