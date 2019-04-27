ظريف: سياسة الضغوط على ايران التي ينتهجها ترامب محكومة بالفشل

وقد اجرى الوزير ظريف مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بثت مقتطفات منها مساء الجمعة ومن المقرر ان تبث كاملة يوم الاحد ، حيث قال ان مستشار الامن القومي في البيت والابيض والكيان الصهيوني والسعودية والامارات تسعى الى تغيير النظام في ايران .

صرح بذلك الوزير ظريف ردا على سؤال محاوره وقال : هذا اقل ما يريدون القيام به .

وتابع قائلا : الجميع اظهروا بانهم يميلون الى توريط امريكا في حرب عسكرية مع ايران ، أنا لا اتوقع بان ترامب يريد مثل هذا الامر .

واشار طريف الى الشعارات التي رفعها الرئيس ترامب اثناء حملاته الانتخابية فيما يخص معارضته للحرب واضاف : انا اعتقد بان ترامب وخلال حملاته الانتخابية نجح عبر شعاراته المناهضة للحرب وعدم اقحام امريكا في حرب اخرى ، ولكنني في نفس الوقت اعتقد بان سياسة ممارسة المزيد من الضغوط على ايران بهدف اركاعها هي ايضا سياسة محكومة بالفشل

المصدر: العالم