ترامب ينظّم مهرجاناً انتخابياً في مكان حدثت فيه مذبحة ضد السود

وقالت مجلة "لوبس" الفرنسية إن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" إستأنف مسيرات حملة إعادة انتخابه في "تولسا" بولاية "أوكلاهوما" بعد أن أثار سخطاً باختيار التاريخ الرمزي يوم 19 يونيو/حزيران، وهو يوم إنهاء العبودية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث إضّطر إلى تأجيله إلى اليوم التالي.

وأشارت المجلة إلى أن مدينة "تولسا" التي إختارها "ترامب" لهذا الحدث، ترتبط بقرن من الانقسامات وعدم الثقة وبالإرث الثقيل لمذبحتها العرقية التي حدثت في عام 1921 حيث قتل ما يبلغ 300 من السكان السود وتم تدمير أكثر من 1200 مبنى دون إدانة لأي من المجرمين الحقيقيين"السلطات الأمريكية"./انتهى/