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٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٧:٤٢

مقتل عسكري إرهابي أمريكي في سوريا

مقتل عسكري إرهابي أمريكي في سوريا

أعلن مايسمي "التحالف الدولي" بقيادة اميركا أن عسكريا أمريكيا لقي مصرعه بـ"حادث غير قتالي" وقع في الشمال السوري.

وأكد التحالف أن الحادث وقع اليوم الاثنين، متعهدا بتقديم مزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب".

ويقدر تعداد القوة العسكرية الأمريكية في شمال سوريا بنحو ألفي عسكري، يقدمون إسنادا لما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية".

رمز الخبر 1894165

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