مقتل عسكري إرهابي أمريكي في سوريا

وأكد التحالف أن الحادث وقع اليوم الاثنين، متعهدا بتقديم مزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب".

ويقدر تعداد القوة العسكرية الأمريكية في شمال سوريا بنحو ألفي عسكري، يقدمون إسنادا لما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية".