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١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧

ظريف: بات العالم أجمع يدرك مرض "جون بولتون" المزمن لإشعال نيران الحروب

ظريف: بات العالم أجمع يدرك مرض "جون بولتون" المزمن لإشعال نيران الحروب

 اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة له، ان العالم أجمع بات يدرك مرض إشعال نيران الحروب" المزمن لدى مستشار الامن القومي الامريكي "جون بولتون".

واضاف وزير الخارجية في تغريدته، 'انه بات يدرك العالم  مرض بولتون المزمن في شن الحروب؛ لكن الايرانيين ليسوا بحاجة الي قراءة ملفه المكوّن من عشرة الاف كلمة في مجلة نيويورك تايمز ليقتنع في هذا الخصوص'.

وتابع : لقد شاهدنا في وقت سابق تحالفه (بولتون) مع احدي الجماعات الارهابية و(ايضا) تحالفه مع 'فريق ب' لاستهداف الشعب الايراني من خلال الارهاب الاقتصادي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد كشف خلال تصريحاته الاخيرة في نيويورك عن محاولات واجراءات 'فريق ب' الذي يضم 'جون بولتون، وبنيامين نتنياهو، وبن سلمان، وبن زايد' في معاداة الشعب الايراني./انتهى/

رمز الخبر 1894198

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