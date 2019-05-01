ظريف: بات العالم أجمع يدرك مرض "جون بولتون" المزمن لإشعال نيران الحروب

واضاف وزير الخارجية في تغريدته، 'انه بات يدرك العالم مرض بولتون المزمن في شن الحروب؛ لكن الايرانيين ليسوا بحاجة الي قراءة ملفه المكوّن من عشرة الاف كلمة في مجلة نيويورك تايمز ليقتنع في هذا الخصوص'.

وتابع : لقد شاهدنا في وقت سابق تحالفه (بولتون) مع احدي الجماعات الارهابية و(ايضا) تحالفه مع 'فريق ب' لاستهداف الشعب الايراني من خلال الارهاب الاقتصادي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد كشف خلال تصريحاته الاخيرة في نيويورك عن محاولات واجراءات 'فريق ب' الذي يضم 'جون بولتون، وبنيامين نتنياهو، وبن سلمان، وبن زايد' في معاداة الشعب الايراني./انتهى/