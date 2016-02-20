  1. السياسة
٢٠ فبراير ٢٠١٦ - ١٤:٣٤

وزير خارجية عمان يصل طهران ويجتمع مع نظيره الايراني

وزير خارجية عمان يصل طهران ويجتمع مع نظيره الايراني

وصل وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي اليوم السبت الى طهران لاجراء محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف.

وذكرت قناة العالم الاخبارية انه من المقرر ان يجتمع بن علوي ظهر اليوم مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ويبحث معه القضية السورية وتحديد قائمة التنظيمات الارهابية.
ومن المقرر ان يعقد الوزيران ظريف وبن علوي في ختام اللقاء مؤتمرا صحفيا للاجابة على اسئلة الصحفيين.
وسيلتقي وزير الشؤون الخارجية العمانئي خلال زيارته لطهران التي تستمر يومين، وزير الصناعة ورئيس مؤسسة تطوير الاستثمارات ومحافظ البنك المركزي الايراني ايضا.
وتنتهج سلطنة عمان سياسة مستقلة على صعيد السياسة الخارجية والتطورات في المنطقة./انتهى/

        

رمز الخبر 1860915

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