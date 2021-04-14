"طهران، قلهك، زقاق الشمس" رواية حضرية رومانسية تُثري المكتبة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تضم هذه المجموعة القصصية ثماني قصص قصيرة أخّاذة، العاصمة طهران والحب والخسارة هي الخطوط المشتركة لهذه القصص.

تسلّط هذه المجموعة القصصيةي المتألقة على أماكن معروفة في العاصمة طهران تخزّن شريط ذكريات آلاف البشر، أماكن من قبيل: "بام طهران" و "بهجت آباد" و "طريق همت السريع" و "شارع بهار" و"قلهك" و"ساحة خراسان" و"ساحة فردوسي" و "ميرداماد".

نُشر هذا الكتاب ضمن مجموعة "الفضة الفضية" بإشراف فرهاد قائميان.

تم نشر مجموعة قصص "طهران ، قلهك ، زقاق الشمس" في إطار 68 صفحة، بغلاف ورقي مقطوع، وسعرها 20 ألف تومان (الدولار يعادل 25600 تومان رسميا).

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