ظريف يلتقي نظيره الكازاخي

وكان ظريف قد وصل الدوحة امس الثلاثاء، للمشاركة في مؤتمر 'حوار التعاون الآسيوي'، وحضر مأدبة عشاء اقامها امير قطر تميم بن حمد آل ثاني علي شرف المشاركين في الاجتماع.

كما التقى علي هامش المؤتمر بوزراء خارجية تركيا وقطر وسيريلانكا وبحث معهم العلاقات الثنائية.

كما شارك على هامش إجتماع حوار التعاون الآسيوي، في حوار مع قناة الجزيرة، ومن المقرر أن يتم بثه قريبا.