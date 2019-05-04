إيران وقرغيزستان تتطلعان إلى تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجال الترانزيت

وناقش الجانبان في هذا اللقاء التعاون بين ايران وقرغيزستان في مجال الترانزيت ودور ايران وموقعها الهام في هذا الشأن، واقامة رحلات جوية مباشرة، والاجتماع القادم لمنظمة شنغهاي للتعاون فضلا عن القضايا الاقيلمية.

وأكد ظريف على تنفيذ مشاريع الترانزيت وتسهيل اصدار التأشيرات لسائقي الشاحنات، كما لفت الى الاهمية التي توليها ايران لاحلال السلام والاستقرار والديمقراطية في المنطقة، وقال: ان المباحثات السياسية بين مساعدي وزيري خارجية ايران وقرغيزستان كانت ايجابية، ولها تأثير جيد على تعزيز العلاقات على مختلف الاصعدة.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية القرغيزي: اننا ننشد تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والدولية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان زيارات مسؤولي البلدين على مختلف المستويات مدرجة على جدول اعمالنا، وبالاضافة الى العلاقات السياسية والاقتصادية، فان تطوير وتعزيز التعاون البرلماني ايضا على جدول الاعمال.