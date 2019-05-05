المفاوضات بين ايران ومجموعة 1+4 تنطلق الثلاثاء على مستوى الخبراء

وفي هذه الجولة من المفاوضات سيجري الجانبان محادثات بشأن قضايا من قبل الحظر الاميركي الاحادي، وعدم تمديد الولايات المتحدة للاعفاءات النفطية، وعدم تمديد الاعفاءات المرتبطة بالتعاون النووي، والتعاون الاقتصادي المبني على اينستكس.

ومن المتوقع في هذا الاطار، ان يجري علي اصغر ونوي وبير فيشر الرئيسان الايراني والالماني للاينستكس، مفاوضات بشأن نوع التعاون بين ايران والاتحاد الاوروبي في هذا المجال.