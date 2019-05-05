إيران تقلص نسبة تعهداتها حيال الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة مهر للأنباء، أن إيران أعلنت استعدادها خفض التزاماتها بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة والبدء بمرحلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 بالمائة في منشأة "فوردو" النووية.

وأضافت المصادر لمهر للأنباء، أن إيران ستبدأ كذلك في تثبيت سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي IR2MوIR4 في منشأة «نطنز» النووية بمحافظة «أصفهان»، وإنتاج وتخزين المياه الثقيلة بكمية تتجاوز 130 طنا، وفض الشمع الأحمر من كريات الوقود في مفاعل "أراك" السابق، والتوقف عن تنفيذ الإجراءات المتصلة بالبروتوكول الإضافي"./انتهى/