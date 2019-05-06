التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

وقال مسؤول فلسطيني مطلع في وقت سابق لرويترز إن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الاثنين في الساعة 4.30 صباحا (01.30 بتوقيت جرينتش)".
وأكد مسؤول فلسطيني ثان التوصل لاتفاق بالإضافة إلى محطة تلفزيونية تابعة لحركة المقاومة الاسلامية حماس.
قال مسؤولون فلسطينيون إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع "إسرائيل" بوساطة مصرية لإنهاء التصعيد الأخير في قطاع غزة وجنوب الاراضي المحتلة.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع في وقت سابق لرويترز إن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الاثنين في الساعة 4.30 صباحا (01.30 بتوقيت جرينتش)".
وأكد مسؤول فلسطيني ثان التوصل لاتفاق بالإضافة إلى محطة تلفزيونية تابعة لحركة المقاومة الاسلامية حماس.
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