حماس: المقاومة أثبتت في الجولة الأخيرة أنها "درع الشعب"

وأشار قاسم، في تصريح وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، إلى أن المقاومة خلال الجولة الأخيرة رسمت خريطة عمل لمواجهة "صفقة القرن"؛ من خلال استثمار عوامل القوة في الحركة الوطنية الفلسطينية، القادرة على فرض إرادتها على الأطراف المختلفة.



وأضاف أن الاستناد إلى الفعل المقاوم العسكري والجماهيري، باستطاعته الضغط على كل الأطراف التي تحاول الانتقاص من حقوق شعبنا بأرضه ومقدساته.



وأوضح أن حالة الوحدة الميدانية والسياسية ضاعفت في تأثير الفعل المقاوم، ومنعت الاحتلال من أي محاولة للتأثير على الموقف الداخلي.



وتابع: قضيتنا أمام تحديات كبيرة، يلزم المزاوجة بين عوامل القوة التي تجسدت في الجولة الأخيرة، ومطلوب من قيادة السلطة في رام الله الانخراط في مسار المقاومة عبر شراكة حقيقية إذا كانت صادقة في مواجهة ما يسمى بصفقة القرن./انتهى/