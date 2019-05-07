إيران تعزي النيجر بحادث انفجار شاحنة صهريج بمطار نيامي الدولي

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية في النيجر أن 55 شخصا قضوا نحبهم في النيجر الأحد ليلا بعد انفجار شاحنة صهريج تنقل وقودا، على بعد مئات الأمتار من مطار نيامي الدولي.

وصرح المتحدث "حصيلة الانفجار هي 55 قتيلا و36 جريحا. تفحّم الضحايا" بسبب الحادث.

وأوضح شهود أن الشاحنة انقلبت على السكك الحديدية لدى خروجها من المدينة. ووقع الانفجار فيما كان عدد من الأشخاص يحاولون جمع الوقود المتسرب منها.

وأكدت تلميذة صباح الاثنين في موقع الحادث "كان الوقت قبيل منتصف الليل عندما خرجت ورأيت الشاحنة مقلوبة. أتى الناس من كل الجهات لأخذ الوقود. ثم رأيت نارا على الجانب واشتعل كل شيء".

وقال تاجر شاهد ما حصل "كان أشخاص وراكبو دراجات نارية متحلقين حول الشاحنة عندما اندلع الحريق بشكل مفاجئ ووقع انفجار. رأيت 40 قتيلا على الأقل".

وكانت الشاحنة المتفحمة ما تزال مقلوبة في الموقع صباح الاثنين، فيما عناصر من الشرطة يجمعون حطاما ودراجات نارية محترقة على الطريق.

ووقع الانفجار على الطريق من نيامي نحو الجنوب الشرقي حيث يوجد مستودع للوقود يرجح ان تطون الشاحنة قد منه، على مسافة بضع مئات الأمتار من الموقع. ولم تتعطل أنشطة المطار بسبب الحادث./انتهى/