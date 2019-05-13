عقد اجتماع مشترك بين الوفدين الرسميين لإيران وتركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه توصل الطرفان الى تفاهم بعد تبادل وجهات النظر الفنية والتخصصية حول أهم القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان قد وصل الى عشق اباد أمس على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، والتقى اليوم الرئيس التركمانستاني "قربان قلي بردي محمدوف" وبحث معه حول اهم التطورات الاقليمية والعالمية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار تركمنستان قبل عامين ضمن جولة شملت ايضا جورجيا وقرغيزيا، وبعد ذلك بعدة اشهر قام وزير الخارجية التركمنستاني رشيد مردوف بزيارة الى طهران./انتهى/