  1. السياسة
١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٢٨

ظريف يغادر نيودلهي متوجها إلى طوكيو

ظريف يغادر نيودلهي متوجها إلى طوكيو

غادر وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" العاصمة الهندية نيودلهي متوجها إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيرانية "محمد جواد ظريف" توجه إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء بدعوة من نظيره الياباني.

ومن المقرر ان يجري طريف مباحثات مع نظيره الياباني غدا صباحا الخميس./انتهى/

رمز الخبر 1894631

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