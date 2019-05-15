ظريف يغادر نيودلهي متوجها إلى طوكيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيرانية "محمد جواد ظريف" توجه إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء بدعوة من نظيره الياباني.

ومن المقرر ان يجري طريف مباحثات مع نظيره الياباني غدا صباحا الخميس./انتهى/