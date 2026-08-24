قاليباف ساخرًا من شعار ترامب الانتخابي: «سنجعل أمريكا جائعة من جديد»

وأفادت وكالة مهر للانباء أعاد ترامب اليوم نشر نسخة مجتزأة ومضللة من تصريحات قاليباف على منصته، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى الرد بسخرية، حيث كتب في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "سنجعل أمريكا جائعة من جديد"

ونشر قاليباف صورة تضمنت أرقامًا استنادًا إلى تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات دولية وأمريكية موثوقة، مشيرًا إلى أن:

47 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي.

مواطن أمريكي واحد من كل 8 يذهب إلى النوم ليلًا دون طعام كافٍ.

16 مليون طفل أمريكي يعانون من الفقر وأزمة المعيشة، فيما أصبح الجوع مشكلة في مختلف المدن الأمريكية.

وخاطب قاليباف ترامب في جزء من المنشور قائلًا إن هذه الأرقام ليست مزيفة مثل «أكاذيبك وأخبارك الكاذبة»، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع تعويض إخفاقاته في مواجهة إيران عبر الأكاذيب.