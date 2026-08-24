نيويورك تايمز: دفع رسوم عبور مضيق هرمز لإيران هو أحلى المرّين

أفادت وكالة مهر للأنباء، يمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً لنفط الخليج الفارسي إلى الأسواق العالمية، وكان يعبره قبل الحرب نحو 20 مليون برميل يومياً. لكن الحرب على إيران جعلت شركات الشحن متوجسة، مما أدى إلى تراجع حاد في حجم العبور.

تضطر أميركا لدفع تكاليف عسكرية ومالية باهظة لضمان العبور الحر، بينما تستطيع إيران، بفضل موقعها الجغرافي وقدرتها على استخدام الصواريخ والمسيّرات والزوارق الهجومية، مواصلة السيطرة على الملاحة البحرية. وبالتالي، فإن محاولة إبقاء المضيق مفتوحاً بالكامل عبر العمليات العسكرية قد تتحول إلى التزام مكلف وطويل الأمد بالنسبة لأميركا.

ووفقاً للتقرير، يمكن أن يشكل تحصيل إيران للرسوم تسوية عملية، حيث سيكون لديها حافز للسماح بعبور المزيد من السفن لزيادة دخلها، مما يقلل من احتمالية إغلاق المضيق بالكامل مستقبلاً. كما يمكن لعائدات الرسوم أن تعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدتها إيران جراء الحرب.

غير أن المقال يعترف بأن مثل هذا الاتفاق سيشكل هزيمة سياسية لأميركا، وقد يخلق سابقة سيئة لدول أخرى تقع بالقرب من ممرات شحن مهمة. لكن الكاتب يرى أن ظروف هرمز، بسبب جغرافيته الفريدة وأهميته لصادرات نفط الخليج الفارسي، لا تقارن بالعديد من الممرات المائية الأخرى.

وخلاصة استدلال نيويورك تايمز هي أنه بدلاً من محاولة استعادة الوضع السابق بالقوة العسكرية، ينبغي قبول واقع السيطرة الإيرانية الفعالة على مضيق هرمز وتحويله إلى آلية اقتصادية وإقليمية. ويعرب الكاتب عن أمله في أن يسهم هذا الحل في تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي والمستهلكين، ويمنع الحكومات الأميركية مستقبلاً من الانخراط في حروب مكلفة وغير ضرورية.

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