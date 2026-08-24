أنصار الله تعلن إسقاط طائرة تجسسية سعودية في أجواء محافظة حجة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقل موقع "26 سبتمبر" الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين بصنعاء، عن مصدر عسكري، قوله إن الطائرة أسقطت أثناء اختراقها الأجواء اليمنية في محافظة حجة، مشيرا إلى أن إسقاطها تم بسلاح مناسب، من دون الكشف عن طبيعة السلاح المستخدم.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وأنصار الله، مع تجدد المواجهات في عدد من جبهات القتال خلال الأسابيع الماضية.

وشهدت محافظات مأرب وحضرموت والساحل الغربي، إلى جانب مناطق أخرى، هجمات وتبادلا للقصف، فيما أعلنت أنصار الله مسؤوليتهم عن هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع للقوات الحكومية وأهدافا داخل السعودية.

وفي 20 يوليو الماضي، أعلن أنصار الله فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، كما نفذوا هجمات متكررة استهدفت سفنا في البحر الأحمر، في إطار التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في اليمن.