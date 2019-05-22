صنع أول جهاز للطرد المركزي الخاص "لبنك الدم" محليا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وكالة الطاقة الذرية في ايران ومنظمة نقل الدم الايرانية ابرمتا مذكرة تفاهم لصنع اجهزة الطرد المركزي المحلية الخاصة بالدم ولأول مرة في ايران، وذلك في اطار أداء الواجب الوطني ووفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية لدعم الانتاج الوطني وإثر المراسلات بين وكالة الطاقة الذرية ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وكانت منظمة نقل الدم قد تستورد هذه الاجهزة من الخارج، وأعلنت مؤخرا عن حاجتها لـ50 جهاز للطرد المركزي الخاص بالدم، حيث أبدت وكالة الطاقة الذرية عن استعدادها لصنع هذا العدد من الجهاز المذكور، وذلك اعتمادا على المعرفة والتجارب الناجحة التي حصلت عليها عبر صناعة اجهزة الطرد المختبرية والصناعية في الشركات المعنية بتصميم وصنع هذه الاجهزة.

ووقع على مذكرة التفاهم هذه المساعد الخاص لرئيس وكالة الطاقة الذرية الايرانية "اصغر زارعان" والمدير العام لمنظمة نقل الدم "علي اكبر بورفتح الله".

وتستخدم منظمة نقل الدم اجهزة الطرد المركزي لتفكيك اجزاء الدم وهي الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء والبلازما من الدم الذي تحص عليه من المتطوعين./انتهى/