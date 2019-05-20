26 جامعة إيرانية في قائمة الجامعات المتفوقة في العالم

وفي هذا التصنيف تعد جامعة طهران ، أميركبير ، الصناعية ، وعلوم طهران الطبية ، وإعداد المدرسين ، وشريف الصناعية ، وأصفهان الصناعية ، وإيران للعلوم والتكنولوجيا ، وفردوسي مشهد ، وشيراز ، وتبريز أبرز 10 جامعات في ايران على صعيد التأثير العلمي.

ويعتمد تصنيف Leiden على البيانات الببليوغرافية من موقعها على شبكة الإنترنت ؛ ويقيم في تصنيفه 963 جامعة. يعتمد اختيار الجامعات من قبل لايدن على عدد المقالات والابحاث المنشورة بين عامي 2014 و 2017.

ويوفر تصنيف لايدن إحصاءات في خمسة تخصصات رئيسية ، هي الطب والعلوم الصحية والحياة والأرض والرياضيات والكمبيوتر والطبيعية والهندسة والإنسانية والاجتماعية. يحتوي كل موضوع رئيسي على عدد من الفئات الفرعية التي تحتوي مجتمعة على 4535 موضوعاً فرعياً.

ووفقًا لتصنيف لايدن 2019 ، تعد جامعة هارفارد الأفضل في العالم ؛ تليها جامعتا شنغهاي وتورنتو في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.