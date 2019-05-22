بكين: التطبيق المؤثر للاتفاق النووي هو الحل الوحيد للتوتر الموجود

خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي وردا على سؤال احد المراسلين بشأن آخر اوضاع الاتفاق النووي، قال لو كانغ: ان التطبيق الكامل والمؤثر للاتفاق النووي هو الحل الحقيقي والمؤثر للتوتر الحالي. (في اشارة الى التوتر بين الولايات المتحدة وايران).

وصرح: ان جميع الاطراف المعنية في مجال الاتفاق النووي، لديها ارتباط وثيق وتشاورات مع ايران، والجميع يؤكدون على صيانة هذا الاتفاق وتطبيقه.

وفي جانب آخر من حديثه، قال لو كانغ: ان ضمان التطبيق الكامل والمؤثر للاتفاق النووي مع ايران، ليس فقط ملزما حسب قرار مجلس الامن الدولي، بل انه الحل الحقيقي الوحيد والمؤثر لخفض التوتر وحل الموضوع النووي الايراني.

وبشأن توجهات بلاده في هذا المجال، قال هذا الدبلوماسي الصيني: ان بكين تواصل التعاون مع الاطراف المعنية في مجال الاتفاق النووي، وفي ذات الوقت، تحافظ بشكل حازم على حقوقها ومصالحها المشروعة.

وكان لو كانغ قد أكد في مؤتمره الصحفي يوم أمس الثلاثاء، ان التوتر في الخليج الفارسي لا يصب في مصلحة اي دولة، وسيترك أثرا سلبيا على الامن السياسي والاقتصادي العالمي، وان بكين تسعى لدعوة الاطراف المتنازعة الى ممارسة ضبط النفس والبحث عن حل مناسب عبر الحوار.

وقد اعلنت الصين مرارا التزامها بالاتفاق النووي، وأبدت معارضتها للاجراءات الاميركية المعادية لإيران، كما انها تعتبر من الزبائن الرئيسيين للنفط الايراني الخام، وامتنعت عن الرضوخ للحظر النفطي الاميركي المفروض على ايران.