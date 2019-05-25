إصابة 16 مواطناً بالرصاص والاختناق في "جمعة التكافل والتراحم" شرق قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة الفلسطينية اوضحت أن من بين المصابين مسعفة متطوعة بقنبلة غاز مباشرة بالقدم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس، فيما اصيب عدد من المواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق.

كما أنه وصل المواطنين من مختلف الأعمار للمخيمات الخمسة بأعداد كبيرة رغم حرارة الصيف المرتفعة، وفي ظل الصيام والعطش، لتوصيل رسالتهم إلى العالم أجمع الذي يتآمر على القضية الفلسطينية من خلال الورشة الاقتصادية في العاصمة البحرين "المنامة" التي دعا لها البيت الأبيض. كخطوة أولى على طريق صفقة القرن.

وإلى جانب الجماهير، حضر قادة من جميع الفصائل في المناطق الخمسة وأكدوا خلال كلماتهم على الوحدة الفلسطينية في مواجهة الصفقة المشؤومة، التي ستفشل كما فشلت سابقاتها من المؤامرات أمام إرادة الشعب الفلسطيني./انتهى/